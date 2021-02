Pozývam vás na štít Hurón (Huron Peak) v Skalnatých horách (Rocky Mountains), ktorý patrí do skupiny 53 najvyšších vrchov Koloráda.

Štít Hurón, Kolorádo



Štít Hurón (Huron Peak) sa nachádza v Pohorí Sawatch (Sawatch Range) v Skalnatých horách (Rocky Mountains) a dosahuje výšku 4,271 metrov. Je pomenovaný po kmeni severoamerických indiánov patriacich do skupiny Irokézov. Keďže sa nachádza v odľahlej oblasti, pohľad na neho sa naskytne iba zo značnej vzdialenosti. Mne sa ho podarilo obdivovať cestou zo štítu La Plata.

Pohľad na štít Hurón. (Jan Komrska)

Turistický chodník začínal neďaleko dobre známeho Jasného potoka (Clear creek). Na túru som vyrazil pred siedmou, osamote, nevidel som v okolí žiadne zaparkované autá. Obloha bola síce zatiahnutá, ale neočakával som dážď. Chodník spočiatku stúpal hustým ihličnatým lesom, takže okolité hory sa mi podarilo zazrieť iba občas. Na druhej strane doliny vykukol medzi stromami ostrý štít Virgínia. Asi po hodine stúpania som stretol turistu, ktorý sa už vracal z vrcholu, čo ma dosť prekvapilo.

Ranný pohľad na štít Virgínia. (Jan Komrska)

Ku hranici lesa som sa priblížil po dvoch hodinách šliapania. Septembrová obloha bola stále zamračená a chvíľu sa zdalo že začne pršať. V diaľke som zazrel tri výrazné štíty. Volajú sa Traja apoštoli. Nepatria do klubu 14 tisícok, to však nič nemení na ich impozantnom vzhľade, ale záujem o výstup na nich nie je veľký.

Traja apoštoli. (Jan Komrska)

Pokračoval som v túre nad lesom a postupne som sa prepracoval do širokého údolia s plesom, nad ktorým som po ľavej strane zazrel Hurón. Na jeho úbočí som si všimol nekonečné serpentíny, po ktorých vystupovali k vrcholu drobné postavy turistov. Pomaly som sa dostal ku ním dostal, ale prv než som sa do nich pustil, som si musel oddýchnuť. Kvôli nedostatku kyslíka sa mi ťažko dýchalo a vedel som, že stúpanie po serpentínach bude vyčerpávajúce.

Prvý pohľad na Hurón. (Jan Komrska)

Po chvíli oddychu som sa do nich pustil. Výstup bol monotónny, obloha bola stále zatiahnutá a fúkal studený vietor. Počas výstupu na predbehlo niekoľko turistov, čo mi nezlepšilo náladu. Svah so serpentínami sa stal dejiskom smutnej udalosti v roku 1994, keď sa ňom pokúsil pristáť pilot helikoptéry leteckej záchrannej služby. Neodhadol dobre sklon kopca a rotorom narazil do svahu, čo spôsobilo prevrátenie helikoptéry a smrť posádky.



Postupne som vyšliapal do sedla pod vrcholom. Odtiaľ sa mi naskytol krásny pohľad na hory za hrebeňom. Nad sedlom sa vytratila tráva a chodník bol značne erodovaný. Záverečný výstup bol teda dosť namáhavý. Často som sa šmýkal a musel som sa pridržiavať rukami. Potešilo ma, že kým som vystúpil na vrchol, prestal fúkať vietor, obloha sa vyjasnila a vyšlo slnko. Pohľad z vrcholu bol teda úžasný.

Výhľad z sedla pod vrcholom. (Jan Komrska)

Záverečná časť výstupu. (Jan Komrska)

Tesne pod vrcholom. (Jan Komrska)

Na vrchole bolo niekoľko turistov, všimol som si dvojicu mladších chalanov, ktorí do seba tlačili salámu. Boli veľmi zhovorčiví a ponúkali ju aj ostatným. Po dojedení vytiahli marihuanu a s nadšením ju fajčili. Rozmýšľal som, ako zvládnu zostup do údolia. Mne sa totiž krúti v hlave pravidelne vo výške nad 4,000 metrov nad morom aj bez marihuany. Používanie marihuany je v Koloráde povolené, ale nie vždy aj rozumné.

V cieli. (Jan Komrska)

Namiesto marihuany - pravý slovenský. (Jan Komrska)

Skalnaté hory jeden. (Jan Komrska)

Skalnaté hory dva. (Jan Komrska)

Skalnaté hory tri.

Po čase sa turisti vydali dole a ja som ostal na vrchole sám. Obdivoval som okolité hory a oddychoval. Keď sa obloha opäť zatiahla, vydal som sa na spiatočnú cestu aj ja. Na serpentínach som stretol sedemdesiatročného pána, ktorý statočne šliapal k vrcholu. Prehodili sme zopár slov, a bol som rád, že mám pred sebou už iba zostup.

Cestou z vrcholu. (Jan Komrska)

Klesanie. (Jan Komrska)

Serpentíny. (Jan Komrska)

V lese som neskôr stretol dobrovoľníkov z klubu priateľov 14 tisícok, ktorí opravovali chodník. Som im vďačný za ich úsilie, lebo bez ich námahy, by som určite nezvládol tieto krásne výlety. Ten dnešný som zvládol za šesť hodín.

Silenka bezlodyžná (Silene acaulis) na upätí štítu Hurónu. (Jan Komrska)

Rozlúčková. (Jan Komrska)